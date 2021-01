José Castelo Branco arrasa Cinha Jardim após apoio a André Ventura

13:56

Dias após a troca de galhardetes com André Ventura, José Castelo Branco revelou-se chocado pela postura da amiga Cinha Jardim, que se tornou militante do Chega, e assumiu o apoio em público ao partido.", referiu à ‘Vidas’.Um amigo de longa data, Castelo Branco referiu que a socialite ainda não conseguiu desligar-se dos tempos áureos do Clã Jardim. "" Embora desiludido com a postura assumida por Cinha Jardim, Castelo Branco mantém a amizade. "", completou.Recorde-se que Cinha Jardim recusou-se a alimentar a guerra entre o marido de Betty Grafstein e André Ventura. "Indiferente às muitas críticas que tem recebido por se declarar apoiante do Chega, Cinha Jardim voltou a mostrar admiração por André Ventura, através das redes sociais, ao partilhar uma imagem ao lado do político. Os seguidores voltaram a mostrar total desagrado com a manifestação da socialite.