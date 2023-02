José Castelo Branco brilha nas passarelas de Nova Iorque

O socialite José Castelo Branco, de 60 anos, voltou a brilhar nas passarelas norte-americanas. O ‘Conde’ foi uma das figuras convidadas pelo estilista sírio-libanês Elie Balleh para envergar as suas criações durante a Semana da Moda de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e nas redes sociais não escondeu a sua satisfação.“Senti-me muito honrado e grato! Obrigado!”, escreveu o ‘marchand d’art’ no Instagram. No vídeo publicado, é notório o entusiasmo do público à passagem de José Castelo Branco.

Do outro lado do Atlântico, o socialite mostrou-se ainda chocado ao saber do escândalo financeiro em que está envolvida a sua mulher. Betty Grafstein, de 94 anos, tem os bens penhorados pelo Fisco português e o nome inscrito na lista negra de devedores junto do Banco de Portugal. Deverá dezenas de milhares de euros ao Fisco.