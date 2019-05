José Castelo Branco 'cobiçado' por Brad Pitt e Tom Cruise

José Castelo Branco "casar com a bicha"

José Castelo Branco já revelou que tem sentido de humor. Nesta segunda-feira, 27 de maio, o 'rei do jet set' partilhou uma montagem que fizeram com ele e com o programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', que nesta nova versão recebe o nome de 'Quem Quer Namorar com a Bicha?'."Oh meu Deus", escreveu o socialite na publicação.

Neste novo 'programa', os pretendentes de José Castelo Branco seriam Bradley Cooper, Cristiano Ronaldo, Brad Pitt, Tom Cruise e David Beckham.



A montagem gerou inúmeros comentários dos seguidores do marido de Betty Grafestein, que elogiaram a publicação e até sugeriram mais candidatos para o novo 'formato'.