14:59

José Castelo Branco, de 56 anos, foi presente a tribunal na sequência da acusação de furto de um perfume no aeroporto Humberto Delgado, esta quarta-feira, 11 de dezembro.Após ser ouvido pelo Ministério Público, foi-lhe aplicado o TIR (Termo de Identidade Residência), a medida menos gravosa do código penal até ao desenrolar do processo crime que será alvo de investigação.À saída, o socialite mostrou-se tranquilo e afirmou que irá embarcar para Nova Iorque durante a tarde desta sexta-feira.