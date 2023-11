José Castelo Branco defende Pinto da Costa e atira-se a Villas-Boas “Esse senhor Villas-Boas tenha juízo, que eu conheço a família toda”, afirmou.

José Castelo Branco

Foto: Duarte Roriz

01:30

Aproveitando a estadia de alguns dias em Portugal - o Correio da Manhã mostrou a chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na semana passada -, José Castelo Branco envolveu-se nas eleições do FC Porto. O socialite, de 60 anos, fez um vídeo “para todos os pindéricos que andam a querer fazer guerra contra o tio”. José Castelo Branco assume que o “tio” é Jorge Nuno Pinto da Costa, uma “legenda” (quis dizer lenda), ao estilo do próprio José Castelo Branco, que também se autointitula de lenda.



O socialite vai depois mais longe e atira-se ao mais que provável candidato à presidência do FC Porto - e visto como o adversário mais difícil para o atual líder dos portistas -, André Villas-Boas, de 46 anos. “Tio, não admita. Esse senhor Villas-Boas tenha juízo, que eu conheço a família toda. Se você é de linhagem, tenha juízo, aprenda. ‘Noblesse oblige’ [a nobreza obriga]. E viva o Porto. E viva o senhor, meu tio Pinto da Costa, que é um presidente eterno.” Recorde-se que os últimos tempos têm sido marcados por algumas polémicas, com agressões na assembleia geral do FC Porto e atos de vandalismo na casa de André Villas-Boas.



Mais sobre