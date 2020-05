José Castelo Branco defende Quaresma: "Já fui roubado mas nunca por um cigano"

Depois da guerra entre Ricardo Quaresma e André Ventura, com o jogador a não poupar críticas ao deputado do Chega, após este ter apresentado uma proposta com medidas de cofinamento para a comunidade cigana, foram várias as figuras públicas que se pronunciaram sobre a polémica.



Agora, foi a vez de o conhecido socialite José Castelo Branco sair em defesa do internacional português.

"Um grande atleta, representa Portugal ao mais alto nível! Para além de ser um gatão. Estou com vocês gypsies [ciganos]. São um povo maravilhoso. Que é metido de lado, verdade".





Ao seu estilo habitual, o socialite continuo: "Existem alguns, marginais, outros que vivem de subsídios, mas isso existe em todo o lado. É um problema geral, em Portugal. Gente que vive de subsídios e não quer fazer nenhum. Eu já sofri bullying de muita gente, já fui roubado, mas nunca por um cigano… aliás, os ciganos tratam-me super bem. Adoro esse povo".



No post divulgado, Castelo Branco não poupou críticas a André Ventura.



"Já wannabes ranhosos de ditador populista do século XX, acho um horror. Enquanto eu for vivo não admito que um louco discrimine minorias. Já me atacou, aliás! O senhor não tem a mínima noção".

Recorde-se que no passado, Castelo Branco já teve um desentendimento com André Ventura, a quem chamou mal resolvido.





José Castelo Branco mostra Betty a dançar