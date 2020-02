José Castelo Branco despe-se para o Carnaval e revolta-se com críticas: "Vão de retiro bichas do armário"

E sim! Sou homem! E vou morrer Homem!", começa por dizer, admitindo que luta "todos os dias para fazer diferente" e para "levar Portugal para a frente".





Muitos que comentam aqui! "Faz te homem" "és uma vergonha para os homens" Perdem o vosso tempo! Eu sei o que valho! Toda a vida ouvi isso! E curiosamente a maior parte deles! Eram homens que batiam nas mulheres... E isso sim! não é ser Homem! É ser Canalha!", defendeu Castelo Branco, indignado.





(até casam e têm filhos para a família e amigos verem!) Be your self! Enjoy life [Sejam vocês mesmos. Aproveitem a vida]", terminou, revoltado com os ataques de que continua a ser alvo.





José Castelo Branco surpreendeu os seguidores ao mostrar-se vestido de forma sensual, preparado para festejar o Carnaval.O socialite partilhou fotografias do visual escolhido para desfrutar desta época festiva, e revelou ainda que vai estar presente no Carnaval de Lordelo., e, foram algumas das frases que partilhou nas redes sociais.Vestido apenas com um body e alguns adereços femininos, o marido de Betty Grafstein, partilhou fotografias em poses ousadas sozinho e com a companheira de 92 anos exibiu poses ousadas e aproveitou para fazer um desabafo pelas críticas constantes que recebe.No entanto, José Castelo Branco continua a mostrar-se superior a quem o critica e a exibir-se vestido da maneira que deseja, e os fãs também não lhe poupam os elogios., são algumas das mensagens que se podem ler. Entre elas, José Castelo Branco é também muito elogiado pela forma física que apresenta, sobretudo nas pernas tonificadas., pode ler-se.



Recorde-se que José Castelo Branco tem captado as atenções por várias polémicas. Depois de ser alegadamente apanhado a roubar um perfume no aeroporto, mostrou-se a fazer voluntariado num hospital e foi criticado.



Mais recentemente, partilhou com os fãs que estava a ser perseguido, incinuando mesmo que a perseguição era da parte de Isabel dos Santos, por ter falado publicamente sobre o caso Luanda Leeks.