José Castelo Branco e Betty Grafstein atacados: “A culpa desta criançada mal amada é dos pais”

José Castelo Branco e a mulher, Betty Grafstein, de 91 anos, foram alvo de comentários ofensivos nas redes sociais.

"A Betty é uma velha, é uma p***, come m****, é igual a ti", "A Betty foi estúpida quando quis casar contigo"ou"És trans", foram algumas das mensagens que o socialite recebeu na sua página de Instagram e fez questão de partilhar com os seus seguidores na noite desta quarta-feira, dia 24.

José Castelo Branco não gostou dos comentários e respondeu à letra: "Primeiramente um filho meu com 13 anos não ia ter conta no Instagram, se eu não controlasse! Andou meio mundo a dizer, depois da quarentena 'as pessoas vão ficar melhor'… Fantasias! A culpa desta criançada mal amada é dos pais! Tenham vergonha! A Lady Betty nunca disse mal de ninguém! Sempre foi amável, é uma falta de respeito! Bullying é crime! Eu vou tomar medidas!", afirmou.

Ainda num direto que fez com os fãs, houve um jovem que colocou uma questão insultuosa ao socialite, que ficou escandalizado.

"Posso só perguntar uma coisa? Tem p*** ou c***?", questionou o jovem. "Olha, tenho o que o seu pai tem, querido. E o que a sua mãezinha deve ter tido", respondeu José Castelo Branco.

Mais tarde, o socialite decidiu denunciar a situação e publicou uma fotografia do jovem: "Deixo aqui a cara da criatura, porque esta gente tem de ser denunciada! Agora vai passar vergonha", escreveu.

Depois de toda a polémica, José Castelo Branco partilhou uma fotografia da mulher e demonstrou que não vale a pena perder tempo com quem não merece: "Perdem tempo… A lady Betty está sempre divina", disse.