José Castelo Branco e Zezé Camarinha trocam farpas: "Pindérica! Sua besta"

Quando é o julgamento do ladrão de perfumes?"

, começou por questionar o algarvio, a propósito do caso que acusa Castelo-Branco de furto no aeroporto.



"O velho ainda está vivo?", perguntou. José Castelo Branco acabou por responder: " Zezé Camarinha , estou sim! E as suas amantes algarvias, como estão? O viagra é a seu melhor amigo agora".



Perante a resposta, Zezé parece ameaçar o companheiro de Betty Grafstein. "A ultima vez só te dei um toque no penteado", continuou, referindo-se ao polémico episódio em que agrediu José Castelo Branco em direto num reality show. "Agrediu-me! Eu fui um senhor e não desci ao seu nível" , afirmou Castelo Branco.



O verniz estalou nas redes sociais com as farpas trocadas entre José Castelo Branco e Zézé Camarinha e os seguidores não ficaram indiferentes à discussão acesa.



No entanto, Castelo Branco acabou por garantir que não foi ele quem disse as palavras e que foi o mesmo hacker que usou a sua conta para escrever ofensas contra Cristina Ferreira e Rita Pereira a escrever.



"A pensar que sou eu a responder. Pindérica! Alguma vez eu ia dar confiança a si, sua besta?", atirou José Castelo Branco.



José Castelo Branco acabou por receber o apoio de alguns fãs perante a situação. "José, esta aprendi consigo: Eu não falo com gentuça!", "Elegância em pessoa", "Maravilhosa como sempre", foram algumas mensagens deixadas a José Castelo Branco.



