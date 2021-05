José Castelo Branco enfrenta nova polémica com nome na lista de devedores ao estado

O socialite José Castelo Branco, de 58 anos, está na lista de devedores ao Estado. ENo ano passado, Castelo Branco já havia admitido a situação de incumprimento no programa ‘5 Para a Meia Noite’. "Depois da intervenção, José escusou-se a mais pormenores sobre a sua situação financeira. No entanto, há agora este problema em curso que pode levar à penhora de bens que estejam em nome do socialite.A ‘Vidas’ entrou em contacto com Castelo Branco a fim de perceber o teor das informações tornadas públicas pela Autoridade Tributária, que se revelou surpreso com a situação. ", explicou.Mais à frente, o socialite recordou uma outra "asneira" relacionada com incumprimentos fiscais."eu sou rico do quê?"Nos Estados Unidos, José Castelo Branco afirma estar no "exílio" e por enquanto sem trabalho. Tem em curso algumas parcerias publicitárias com uma marca portuguesa de suplementação desportiva e uma outra empresa de apostas online. É sobretudo nas redes sociais que o socialite dá a conhecer atualmente as suas principais fontes de rendimento, em especial durante os diretos no Instagram com os admiradores.Recentemente, o curador ficou aborrecido com alguns comentários dos seguidores. "O Zé não precisa de trabalhar porque é rico." A afirmação revoltou o socialite, que optou por retirar o admirador da conversa em direto."Fico muito melindrado com esses comentários, porque as pessoas não têm noção do que estão a dizer. Eu sou rico do quê? Eu sou rico do meu trabalho. Quando me casei com a Betty [em 1996] aparecia em várias colunas sociais. As pessoas associam-me à televisão e que casei com uma milionária. Eu ia estar casado com a Betty para quê? Para pagar as minhas contas", lamentou à ‘Vidas’.Atualmente, José gostava de regressar à televisão. Antes da pandemia tinha algumas ideias "apalavradas" com Nuno Santos, diretor-geral da TVI, que ficaram, entretanto, sem efeito."Mandei-lhe uma mensagem a dizer que precisava de falar com ela, mas não me respondeu. Não tenho nada contra a Cristina, pelo contrário. Sempre respeitei a Cristina. Sempre que ela me chamou, eu aceitei. Fiz uma produção para a revista dela e correu tudo muito bem. Foi fantástica, pagou tudo direitinho, o meu cachê, as viagens na primeira classe."Sem propostas da televisão, o certo é que Castelo Branco continua a ser aposta. A TVI repetiu há três semanas o ‘Roast’ e alcançou a liderança nas audiências. "Emitiram o programa pela quarta vez. Isto quer dizer alguma coisa", alertou o socialite.Em 2017, Castelo Branco viu-se a braços com algumas polémicas. Foi noticiado que estaria impedido de regressar a Portugal, mas o marchand viajou dos Estados Unidos ao País e deslocou-se ao posto da Guarda Nacional Republicana para afirmar publicamente a inexistência de qualquer ordem de detenção. Em causa estaria a condenação num processo contra uma ex-empregada doméstica, ficando sujeito ao pagamento de uma indemnização de 28 mil euros. A situação foi posteriormente resolvida.