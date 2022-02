José Castelo Branco falha julgamento por furto de perfume

José Castelo Branco falhou sessão

José Castelo Branco faltou ao julgamento agendado para o dia 15 de fevereiro, no Campus de Justiça, em Lisboa.O caso remonta a 2019 quando o socialite foi acusado de furtar um perfume na zona franca do Aeroporto de Lisboa. José enviou um pedido ao juiz para não estar presente, sendo que o advogado iria no seu lugar, mas nem mesmo o advogado compareceu em tribunal.À data da sessão, José Castelo Branco alegou estar em Nova Iorque a fazer um tratamento por sofrer de stress pós-traumático.