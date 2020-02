"A última vez que fiz sexo foi em 2008": José Castelo Branco faz confissão sobre intimidade

Socialite foi convidado de Filomena Cautela no '5 para a Meia Noite'.

José Castelo Branco

José Castelo Branco foi convidado de Filomena Cautela, na última quinta-feira, no '5 Para a Meia Noite' e protagonizou um momento que se está a tornar viral. O socialite submeteu-se ao 'Pressão no Ar' onde respondeu a várias perguntas.Depois de ter afirmado que tem muitas dívidas em Portugal, José Castelo Branco garante que continua sem se lembrar sobre o vídeo de sexo onde aparece a participar numa orgia., atirou Castelo Branco ao recordar os momentos em tribunal.Questionado sobre a sua vida sexual com Betty Grafstein, José Castelo Branco revela que não têm relações sexuais há 12 anos., afirmou. O socialite contou, ainda, que foi em Espanha depois de ter dado uma entrevista a um canal de televisão e que estavam rodeados de champanhe e ostras.