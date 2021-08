José Castelo Branco faz revelação: “Ia sendo preso, veio polícia e tudo”

01:30





Com Betty Grafstein internada num hospital em Nova Iorque, devido a uma “perna inflamada”, José Castelo Branco, de 58 anos, tem estado a apoiar de perto a mulher. Mas o socialite acabou por viver uma situação delicada durante a sua visita a Betty, de 92 anos, quando quase “ia sendo preso”.“Nunca larguei a cama da Betty. Fui fumar um cigarro, cá fora, quando voltei, uns 15 minutos depois, apareceu um homem que devia ter mais de dois metros e 10, barba como os talibã e queria expulsar-me”, desabafou Castelo Branco nas redes sociais.

A confusão entre o socialite e o segurança subiu de tom e as autoridades acabaram por ser chamadas ao hospital. “Ia sendo preso. Veio polícia e tudo. Um horror”. Castelo Branco explicou depois que, como o filho de Betty estava a visitá-la, não era permitido a presença de mais do que uma pessoa no quarto e isso que motivou o caso.





