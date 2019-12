José Castelo Branco faz voluntariado após ser apanhado a roubar

"José, sabe, fazer voluntariado não é propriamente para exibir", atirou um seguidor.





é de louvar, mas não filme as pessoas, principalmente quando estão a ter um mau momento", "Oh Zé não grave isto, coitada da miúda", "Mantenha essas atitudes fora das câmaras e das redes sociais", "Vale tudo para tentar ter visualizações. Gravar uma pessoa doente e a chorar não é admissível. Realmente não tem a menor noção do ridículo", são algumas das mensagens que se podem ler das duras críticas feitas a José Castelo Branco.

José Castelo Branco decidiu fazer voluntariado e partilhou imagens dos momentos nas redes sociais.O socialite, de 57 anos, mostrou-se a tentar espalhar animação e solidariedade por um hospital, em Nova Iorque, na companhia de alguns doentes. Além disso, o companheiro de Betty Grafstein filmou-se ainda ao pé da árvore de natal do espaço., afirmou.José Castelo-Branco assume gestos de solidariedade para com os doentes do hospital, numa altura em que tem estado no centro da polémica por ter, alegadamente, roubado um perfume no aeroporto . Umque o levou a tribunal e do qual se continua a defender, desmentindo a situação.No entanto, apesar de aparentemente estar a tentar limpar a imagem depois da acusação, a atitude de José Castelo Branco não está a ser bem vista aos olhos dos milhares de seguidores que o acompanham.Mas os piores comentários surgiram depois de, num dos vídeos partilhados, o socialite mostrar uma doente a chorar, uma atitude que os fãs não toleraram., escreveu Castelo Branco na legenda do vídeo dramático.