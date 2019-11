José Castelo Branco goza com look de Bárbara Bandeira

voltou a surpreender os milhares de fãs com um look excêntrico que captou todas as atenções.A cantora deesteve presente nos, e fez tremer as redes sociais ao mostrar o conjunto revelador que escolheu para a ocasião.O visual depressa causou vários comentários por parte dos seguidores e nemresistiu a deixar a sua opinião sobre a ousadia da filha de Rui Bandeira. O socialite, que se mostra atento às partilhas da jovem, voltou a deixar comentários em tom de brincadeira nestas novas fotografias., escreveu o marchand, que depressa recebeu vários 'gostos' nos seus comentários por parte dos seguidores de Bárbara.Esta não é a primeira vez que José Castelo Branco deixa a sua marca no Instagram de Bárbara Bandeira, visto que já é um hábito fazer-se notar nos registos com comentários que nunca passam despercebidos. O marido deconsidera Bárbara Bandeira umae revela carinho pela artista, nunca lhe poupando também os elogios.Os seguidores de Bárbara Bandeira também não hesitaram em comentar o look:, são algumas das mensagens deixadas.