José Castelo Branco indignado com pedidos de fãs: “Acham que sou o Pai Natal?”

11:11

José Castelo Branco demonstrou a sua surpresa com os pedidos de fãs que recebe constantemente nas suas redes sociais.

A título de exemplo, o socialite partilhou uma mensagem de um fã a pedir um telemóvel topo de gama, algo que não agradou a José Castelo Branco.

"Hoje já recebi 15 mensagens deste género, vocês acham que eu sou o Pai Natal? Como é que existem pessoas com esta lata?", questionou.

Apesar do marido de Betty Grafstein partilhar regularmente nas redes sociais o luxo que o rodeia, José Castelo Branco mostrou-se chateado com os pedidos constantes de bens materiais. Já num tom mais calmo, os fãs aproveitaram para brincar com a situação e começaram a pedir malas, sapatos, casas entre outros, ao que o socialite perguntava: "zona?", "modelo?" ou "cor?".