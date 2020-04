José Castelo Branco mostra Betty a dançar aos 92 anos: "Exercícios diários"

José Castelo Branco voltou a partilhar um momento que deu que falar, no interior do seu apartamento, em Nova Iorque, nos EUA.O socialite mostrou a mulher, Betty Grafstein, de 92 anos, que recentemente voltou a estar internada no hospital devido a complicações de saúde, a dançar em casa., escreveu o conde na legenda da publicação que fez nas redes sociais, onde surge um vídeo do momento, que acabou por divertir os milhares de fãs do casal.Nas imagens, Betty surge, apesar das limitações, animada a mexer o corpo, mostrando-se bem disposta neste período de quarentena. Os dois continuam a mostrar a cumplicidade que os une. , disse António Raminhos, que não resistiu a comentar a publicação., foram alguns dos elogios deixados pela performance de Betty Grafstein.Recorde-se que recentemente, José Castelo Branco partilhou que sentia medo pela mulher, em relação ao surto de coronavírus. Betty está num dos grupos de risco, devido à idade avançada.