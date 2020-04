José Castelo Branco mostra Betty equipada contra o coronavírus: "Vamos ao médico"

A carregar o vídeo ...

José Castelo Branco vai ao médico com Betty durante o surto de coronavírus

José Castelo Branco voltou a surpreender ao partilhar um novo momento com a mulher, Betty Grafstein.A cumprir a quarentena juntos no apartamento onde vivem em Nova Iorque, o socialite e a empresária saíram à rua, equipados contra o contágio de coronavírus, com capa, luvas e um lenço a fazer de máscara, a tapar a boca e o nariz, para uma ida ao médico. Betty usava ainda óculos de sol., escreveu Castelo Branco na legenda da publicação nas redes sociais, onde mostra um vídeo no qual se pode ver o casal., disse ainda o conde enquanto se filmava a ele e à companheira de 92 anos.Apesar de quebrar a quarentena em casa, José Castelo Branco apelou aos fãs para se manterem protegidos., escreveu ainda na legenda da publicação.Questionado pelos fãs sobre o porquê de não ter chamado um médico a casa em vez de se dirigir ao médico com a mulher, numa cidade que já conta com mais de 100 mil infetados com coronavírus, Castelo Branco foi claro., esclareceu., respondeu ainda a outra fã.Recentemente, José Castelo Branco já tinha partilhado um vídeo onde filmou Betty em casa, a fazer alguns "exercícios diários". Recorde-se que Betty Grafstein pertence a um dos grupos de risco do coronavírus, devido à idade avançada.