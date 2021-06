José Castelo Branco mostra-se na cama com Betty Grafstein

A carregar o vídeo...

José Castelo Branco mostra-se a acordar ao lado de Betty

José Castelo Branco voltou a surpreender os seguidores do Instagram com um momento insólito ao lado da mulher, Betty Grafstein.Desta vez, o socialite mostrou-se na cama, a acordar depois da hora habitual, após uma noite de festa em Nova Iorque e de se ter deitado às 6h00.", escreveu José Castelo Branco na legenda do vídeo que está a fazer sucesso entre os seguidores.Nas imagens, o socialite brinca com o facto da mulher ter dormido com pulseiras de diamantes.