José Castelo Branco: "Nunca vou à praia sem batom"

– Descansar. De preferência, ficar em casa.– Batatas fritas e uma bola de Berlim!– Não ponho o nariz na rua.– Ao final da tarde. Gosto de ir à praia a partir das cinco. De manhã, gosto de dormir.– Digo logo para se afastar. Primeiro, está a rainha.– Comer mais. Adoro comer fruta no verão.– Má energia.– Fato de banho é mais chique.– Claro! Nunca vou para a praia sem colocar batom e rímel à prova de água.– A uma bela sardinhada, marisco, grelhados, saladas…– Há um sítio onde costumava passar férias no verão que adoro, a Costa Esmeralda.– Não bebem uma bela cerveja.– O Trump ou o Bolsonaro.José Castelo Branco é uma personalidade televisiva e figura do jet set português. Tornou-se mais conhecido através da participação num reality show da TVI, ‘Quinta das Celebridades’, em 2004. É casado com Betty Grafstein desde 1996.