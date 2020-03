José Castelo Branco recorda tempos como “macho man” Fãs apontam semelhanças com filho.

01:30

Carolina Cunha

José Castelo Branco, de 57 anos, voltou a roubar atenções nas redes sociais ao partilhar uma fotografia com quase três décadas. "O meu visual macho, na minha galeria de arte, em Cascais! Um verdadeiro macho man. 1992, no meu fato Valentino", escreveu como legenda da mais recente publicação no Instagram, causando espanto aos milhares de admiradores.



Na altura, o socialite mantinha uma postura sóbria, recusando o uso da maquilhagem e peças de roupa e acessórios extravagantes. A partilha desta lembrança aguçou a curiosidade dos fãs, que o compararam ao filho. "O Guilherme, seu filho, é exatamente igual ao papá" e "o seu filho é igualzinho a si" são alguns comentários deixados pelos seguidores. Castelo Branco é atualmente conhecido pela sua personalidade excêntrica.

