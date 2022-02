José Castelo Branco recorda violação aos 9 anos Em conversa com Manuel Luís Goucha, socialite explicou que era forçado a ter relações para que violador não o denunciasse à mãe.

José Castelo Branco, de 59 anos, já tinha partilhado que tinha sido vítima de violação quando tinha nove anos.



Em conversa com Manuel Luís Goucha, o socialite explicou que era forçado a ter relações sexuais para que o violador não o denunciasse à mãe. "Ele dizia que ia contar à minha mãe que eu usava os vestidos dela, que me maquilhava... Eu com medo que ele fosse dizer isso, era obrigado a participar. Era horrível! (...) A partir daí disse: ‘Eu sou uma grande lésbica, o que eu gosto mesmo é de mulheres, porque os homens, realmente...’ eu tinha medo. Ele feriu-me de tal forma que fiquei ferida interiormente. Foi muito complicado", disse no programa ‘Goucha’ (TVI).

