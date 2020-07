José Castelo Branco recorda violação sexual aos 9 anos

José Castelo Branco, que criou recentemente um canal no youtube, falou sobre a violação sexual de que foi vítima aos nove anos num vídeo.

"Aconteceu-me um acidente muito grande. Eu tinha um namorado de uma prima minha a viver em minha casa, na altura eu tinha 10 anos e na noite de passagem de ano logo no pós-revolução, em que tudo estava com um grande tumulto, em Moçambique, ele violou-me. Ele forçou", começou por dizer.

"Eu talvez tenha provocado para que as coisas tivessem acontecido, para ser honesto. Temos que ser honestos connosco próprios. Eu sou uma pessoa totalmente transparente", acrescentou. Todavia, o socialite "não estava à espera daquela violência. Eu tive uma certa curiosidade e ele obrigou-me. Forçou e insistiu na penetração. A dor foi tão grande que eu hoje não choro por isso. Pelo contrário, dou graças a Deus que isso tivesse acontecido. Porque nada acontece em vão", afirmou.

"Aos meus 16 anos eu fui descobrir a minha verdadeira sexualidade com uma mulher. Eu tinha plenitude sexual com uma mulher. Fiquei confuso e pensei: ‘Sou uma fufa, uma sapatona, mas sou'. O homem para mim é o inimigo. Gosto de seduzir o homem, mas não vou para a cama com ele", disse o marido de Betty Grafstein.

José Castelo Branco aproveitou ainda para falar sobre a mãe do filho, Maria Arlene Pólvora, com quem esteve casado.



Socialite partilhou desabafo no seu canal de youtube.