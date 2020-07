José Castelo Branco revela: “Ele violou-me! forçou-me”

Embora desolado com a situação dramática vivida em tenra idade, o socialite não guarda mágoas.

Aos 57 anos, José Castelo Branco decidiu abrir o livro da intimidade e partilhou com os milhares de admiradores alguns episódios pessoais, como o abuso sexual que diz ter sofrido aos dez anos. “Tinha o namorado de uma prima a viver em minha casa. Na altura tinha dez anos, e na noite de passagem do ano estava um grande tumulto e ele violou-me. Forçou-me. Talvez eu tenha provocado para que as coisas acontecessem. Não estava à espera daquela violência. Ele obrigou-me. Existiu penetração.”









Embora desolado com a situação dramática vivida em tenra idade, o socialite não guarda mágoas. “Hoje não choro por isso. Pelo contrário, dou graças a Deus. Nada na vida acontece em vão. Aos meus 16 anos fui descobrir a minha verdadeira sexualidade com uma mulher.”

