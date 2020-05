José Castelo-Branco revoltado com o caso Valentina: "Prisioneiros façam o que tem de ser feito"

ncontrada num pinhal a poucos quilómetros da casa do progenitor, que denunciou o desaparecimento da filha após o crime.

O marido de Betty Grafstein deixou um apelo aos presos que se cruzem com o acusado do crime. "Prisioneiros façam o que tem de ser feito", atirou, ao partilhar uma imagem onde mostra o rosto do progenitor da menina.





O socialite defendeu ainda que, nestes casos, considera que "25 anos" de pena é pouco, não escondendo a indignação.

José Castelo Branco reagiu ao crime que está a revoltar milhares de pessoas e a deixar o país em choque.A morte violenta de mais uma criança, a pequena Valentina, de nove anos, que foi assassinada violentamente, alegadamente pelo pai e pela madrasta. Valentina foi e