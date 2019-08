José Castelo Branco sobre Vítor Espadinha: “Tinha um bar de alterne no Estoril”

José Castelo Branco surpreendeu Vítor Espadinha durante o ‘Roast’ - espetáculo de humor que homenageou o conde, emitido no domingo pela TVI.O marchand denunciou um negócio secreto mantido pelo conhecido ator há mais de uma década: "Lembro-me muitíssimo bem que tinhas um bar de vacas, umas do alterne, no Estoril, onde eu ia todas as noites depois de sair dos sítios civilizados".José visitava o espaço com regularidade e não o fazia sozinho. "Ia com sua alteza real, o senhor Dom Henrique de Bragança. Ele adorava. Tinha uns orgasmos só de ver aquelas meninas", revelou.Dom Henrique de Bragança, quarto duque de Coimbra e irmão mais novo de Dom Duarte Pio, morreu em 2007, aos 67 anos.Vítor Espadinha não se atrapalhou com as revelações do socialite e acenou afirmativamente com a cabeça. "Olha a Espadinha! Como tu és antiga, filha", rematou José.