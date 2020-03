José Castelo Branco surpreende e mostra como era aos 28 anos: "Visual de macho"

"O meu visual macho, na minha galeria de arte em Cascais! Um verdadeiro macho man. 1990 no meu fato Valentino"

Aos 57 anos, José Castelo Branco surpreendeu ao mostrar a imagem que apresentava quando tinha 28 anos.Através das redes sociais, o socialite partilhou uma fotografia onde surge bastante diferente do visual que exibe atualmente, na altura que ainda não tinha adotado o estilo feminino que o caracteriza.Os milhares de seguidores que acompanham o companheiro de Betty Grafstein elogiaram a sua imagem., foram algumas das mensagens deixadas.Além dos elogios, os seguidores brincaram ainda com a publicação., atirou um seguidor.Outros fãs compararam também o visual de Castelo-Branco na altura com Michael Jackson ou Vasco Palmeirim, e ainda afirmaram que a imagem de José Castelo-Branco era muito semelhante à do seu filho, Guilherme.Recorde-se que José Castelo-Branco sempre se mostrou seguro da imagem feminina que adotou, e revolta-se com as críticas que continua a receber nas redes sociais. Recentemente, vestiu-se de mulher para o Carnaval e não hesitou em responder a quem o criticou pelo look escolhido.