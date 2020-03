José Castelo Branco teme pela saúde de Betty

mpre com as luvas calçadas, não dou beijos a ninguém", começou por dizer.



"Não por mim, mas pela minha Betty. O meu medo é que a minha Betty apanhe alguma coisa através de mim, que eu seja portador de alguma porcaria", admitiu o marido da empresária.



José Castelo Branco revela-se assustado com a propagação do coronavírus, e admite que a preocupação se faz sentir apenas pela mulher, Betty Grafstein, que já completou 90 anos e tem enfrentado alguns problemas de saúde. O socialite garantiu, em conversa na ModaLisboa, onde esteve presente, que está com "pânico" da epidemia."Estou se

"Isto parece uma guerra, e é uma guerra, mesmo, e quiseram acabar com a China, com a economia chinesa, e estão a conseguir, só que as coisas estão-se a propagar", afirmou Castelo Branco, que mostra acreditar que o vírus possa ter sido criado aritificialmente.

Recorde-se que José Castelo Branco é o principal cuidador da companheira, com quem mantém uma relação de grande cumplicidade que faz questão de partilhar nas redes sociais. Com receio da propagação do coronavírus, José Castelo Branco também já foi ao Santuário de Fátima rezar para que a doença "não vença".