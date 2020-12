José Castelo Branco vai vestir-se de noiva para renovar os votos de casamento com Betty Grafstein

José Castelo Branco e a mulher, Betty Grafstein, celebraram 25 anos de casamento na passada sexta-feira, dia 27 de novembro. De modo a assinalar as bodas de prata, o casal prepara-se para renovar os votos de casamento. A revelação foi feita pelo famoso socialite, esta quarta-feira: "Vamos ter um casamento religioso".

À conversa com Duarte Siopa e Maya, no ‘Manhã CM’, da CMTV, através de uma videochamada, o socialite contou que pretende vestir-se de noiva na cerimónia. Sem revelar mais pormenores sobre o vestido, o marido de Betty Grafstein confessou um receio: "Tenho medo de não me enfiar na roupa, porque eu engordei imenso".



"Vamos casar na igreja, não na católica. Vai ser na igreja ortodoxa", contou. "Gostava imenso que fosse em Portugal. Em princípio vai ser aqui em Nova Iorque na igreja ortodoxa, com um bispo ortodoxo, com cânticos maravilhosos, em latim e em grego", acrescentou.





O socialite falou ainda sobre o casamento: "É uma relação de muita cumplicidade, de muito amor. O verdadeiro amor é dar as mãos e seguir pelo mesmo caminho, pela mesma estrada".