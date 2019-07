José Cid: “Afogava-me para o Costa me salvar"

– Pedia ao Joe que me dispensasse um dos perus do Bordalo Pinheiro para a minha coleção.– Com os dois. Mas pedia ao Marcelo para tirar a selfie. Ele tira-as melhor do que todos.– Dizia-lhe o que já lhe disse: ‘Como é que uma mulher tão bonita tem aquele timbre de voz estridente?’.– Rir-me-ia às gargalhadas. O homem parece ter dado três passos atrás na evolução humana.– Provocaria uma espécie de afogamento para ele me salvar e depois tomarmos um copo. Seria finalmente capa de jornal: ‘Costa salva José Cid’.