José Cid confessa que companheira não foi "assassinada por milagre"

"O meu sogro, que eu nunca conheci, foi deportado para Timor só porque era da oposição ao Salazar"

José Cid relembrou a perseguição do regime fascista durante o Salazarismo, em conversa com Manuel Luís Goucha, e fez uma dura revelação sobre a companheira, Gabriela Carrascalão., recordou o músico, notando que após isto acontecer lhe cortaram um tendão do braço e outro da perna.Este acabou por ficar em Timor, casou e teve 12 filhos, adotando ainda mais seis. Contudo, muitos deles viriam a morrer devido à guerra civil.

"A Gabriela viveu triste durante muitos anos porque viu serem assassinados muitos familiares, ela própria não foi assassinada por milagre", constatou José Cid, de 82 anos.

O músico recordou igualmente que os dois se conheceram quando Gabriela, jornalista de profissão, teve de fugir para a Austrália. Por lá acabaria por lhe fazer uma entrevista. O destino juntou-os em 2013. "Foi amor à primeira vista", assegurou o artista, com um sorriso no rosto.