José Cid volta a 'atacar' Tony Carreira e elogia Marco Paulo

Já não é a primeira vez que José Cid, de 81 anos, critica Tony Carreira. O músico foi o convidado do programa ‘Prova Oral’, da Antena 3, e o nome do cantor romântico veio à conversa.



Questionado pelo apresentador Fernando Alvim sobre as suas preferências:





"O Marco Paulo sempre fez versões de músicas, sempre assumiu as versões das canções que fez, sempre cantou. Tem a voz que tem, uma grande voz. Podes gostar ou podes não gostar, mas é uma grande voz. Portanto, acho o Marco Paulo de uma enorme honestidade", respondeu José Cid, sem pudir de mostrar que não tinha dúvidas na escolha.



"As versões que ele faz são escritas por poetas portugueses. Não é um poema, mas o ‘Eu Tenho Dois Amores’ é uma letra para uma canção, que há um poeta português que recebeu direitos de autor por trabalhar. Essa atitude inalienável da criatividade, dos poetas e dos músicos, é... quem faltar a essa honestidade de declarar. É extremamente desonesto não respeitar as autorias", acrescentou José Cid, não escondendo a inimizade que tem a Tony Carreira.





, respondeu José Cid, sem pudir de mostrar que não tinha dúvidas na escolha., acrescentou José Cid, não escondendo a inimizade que tem a Tony Carreira.