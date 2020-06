José Condessa abandona novela brasileira e quebra acordo com a Globo

Segundo vários órgãos de comunicação social brasileiros, José Condessa, de 23 anos, não irá regressar às gravações da novela ‘Salve-se Quem Puder’ no Brasil, que foram interrompidas devido à pandemia de Covid-19.

Ao que tudo parece, o ator, que dá vida a Juan, um dos co-protagonistas da história, irá protagonizar a próxima novela da TVI, algo que terá causado algum mal-estar nos corredores, levando ao seu afastamento.





Ainda de acordo com a imprensa brasileira, o autor Daniel Ortiz foi obrigado a reescrever mais de 40 capítulos da novela, de modo a contornar a saída do ator.



Recorde-se que a ida de Condessa para o Brasil esteve sempre envolta em grandes polémicas. Pouco depois de ter chegado, o ator, que namora com a atriz Bárbara Branco, foi acusado de trair a companheira com a colega Juliana Paiva, com quem faz par romântico.



O galã português sempre negou o envolvimento e a namorada revela que mantém a confiança total no ator. Os dois continuam juntos.