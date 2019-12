José Condessa acusado de trair a namorada com estrela brasileira

Os dois não se desgrudam desde que voltaram das gravações no México, há pouco mais de um mês, e o ator, inclusive, anda frequentando o condomínio da atriz, na Barra", diz o 'Extra', garantindo ainda que ambos estiveram juntos na festa de aniversário da brasileira Deborah Secco, e muito cúmplices. O par ainda foi visto a jantar num conhecido restaurante do Rio de Janeiro, frequentado por várias celebridades.

A viver no Brasil, onde está a gravar a telenovela da Globo 'Salve-se Quem Puder', José Condessa tem estado nas bocas da imprensa local, que garante que o jovem anda inseparável da colega Juliana Paiva.De acordo com jornal 'Extra',Segundo a publicação, José Condessa tem sido visto várias vezes no condomínio onde mora a beldade, aumentando os rumores de um romance.O casal troca, habitualmente, juras de amor eterno, mas a verdade é que desde que a polémica foi tornada pública se mantém em silêncio sobre a relação. Bárbara deixou, inclusivamente, de interagir e colocar gostos nas fotos de Condessa nas redes sociais.Juliana Paiva, por sua vez, está solteira e, segundo o 'Extra', já não é a primeira vez que se apaixona por um colega de elenco.