José Condessa atacado por colegas após deixar novela da Globo

A saída de José Condessa da novela ‘Salve-se Quem Puder’, da Globo, continua envolta em polémica. Embora tenha esclarecido que deixou o projeto com a compreensão da emissora brasileira, a verdade é que a sua decisão não foi bem recebida pelos colegas de elenco, que manifestaram tristeza na hora do adeus. Uma delas foi Deborah Secco, que contracenou com o português. "O elenco ficou triste com o ocorrido. Tenho a certeza que o Daniel Ortiz - autor da novela - irá resolver bem isso", lamentou. Já o colega Murilo Rosa, que fez de pai do jovem na trama, não hesitou em atacá-lo, ao saudar o seu substituto, Rodrigo Simas. "Seja mais que bem-vindo à novela. Muito feliz por saber que vai entrar e estaremos juntos. Ator talentoso, disponível e profissional..."Devido à decisão de José Condessa em regressar a Portugal, para a protagonizar a novela ‘Bem Me Quer’ da TVI, o argumentista de ‘Salve-se Quem Puder’ teve de reescrever 40 episódios e dar um final a Juan.A versão da GloboDe acordo com a imprensa brasileira, a decisão do ator português provocou o alvoroço nos corredores da Globo, obrigando a emissora a esclarecer o sucedido. "Com a pandemia, os cronogramas de gravação foram afetados e o ator não terá como terminar a novela. A Globo já estava ciente do compromisso do ator, mas não foi possível conciliar as agendas".Vários atores portugueses protagonizaram polémicas nas novelas nacionais. Diogo Amaral deixou ‘Vidas Opostas’, da SIC, de forma abrupta e nunca explicou os motivos. Luciana Abreu provocou o alvoroço ao rejeitar a sua personagem em ‘Golpe de Sorte’, da SIC, sendo alocada no elenco de ‘Terra Brava’. Pedro Barroso obrigou a TVI a arranjar-lhe um substituto ao manifestar a sua intenção de deixar a novela ‘Valor da Vida’.As birras dos atores nacionais estendem-se também aos mais novos. Kelly Bailey foi acusada de "vedetismo" em diversas ocasiões, durante as gravações da novela ‘A Herdeira’.Os primeiros meses de José Condessa no Brasil foram conturbados. O ator viu-se envolvido numa polémica, com a imprensa brasileira a noticiar que este se teria envolvido com a colega de elenco Juliana Paiva. Perante os rumores, o galã defendeu-se. "Felizmente tinha falado com a minha namorada e já estávamos à espera disto. Era um mundo novo e para eles sou uma pessoa que não tem nenhuma relação."