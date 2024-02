José Condessa com o coração livre para amar

José Condessa, de 26 anos

Vanessa Fidalgo

José Condessa está solteiro. Pelo menos foi isso que garantiu aos jornalistas que o entrevistaram na gala do 31.º aniversário da TVI, que aconteceu na noite do passado domingo, dia 18, no Casino Estoril.

"O meu coração está tranquilo e mais calmo agora e com mais tempo para respirar, o que também é importante", afirmou, fazendo referência ao facto de andar muito ocupado também com a peça 'A Andorinha', que fez recentemente no Teatro Experimental de Cascais, e com a telenovela 'Cacau', da TVI, que está a gravar.

"Se daí vai nascer algum amor ou não, não sei. Quando o amor voltar à aparecer, vou estar disponível para ele", continuou. "Não mudei a pessoa que sou", garantiu, por fim.