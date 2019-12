José Condessa contraria traição a Bárbara Branco

José Condessa, Bárbara Branco

A viver no Brasil há cerca de dois meses, José Condessa foi acusado de ter traído a namorada Bárbara Branco com a atriz brasileira Juliana Paiva, com quem faz par romântico numa nova novela da TV Globo.Sem nunca se referir às acusações, o ator usou as redes sociais para se declarar à namorada, com quem mantém atualmente uma relação à distância."Todas as noites sei que nós ‘crescemos’ mais um dia, e que falta menos um para te voltar a ter junto a mim", pode ler-se no texto dedicado à atriz da TVI.