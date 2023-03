Há dois anos que o ator não estava envolvido num projeto do canal de Queluz de Baixo

José Condessa

12:13

Desde que protagonizou a novela 'Bem Me Quer', José Condessa esteve afastado dos ecrãs da TVI, mas agora está confirmado no elenco da nova série da estação, 'A Filha', revela a 'Telenovelas'.O novo projeto da TVI, escrito por Patrícia Müller, retrata um caso real e promete reunir um elenco de luxo. José Condessa, de 25 anos, contracenará com Dalila Carmo, Fernanda Serrano e Joana Seixas.Nos últimos meses, o ator esteve a gravar uma série portuguesa para a plataforma digital Netflix e rodou um filme de Pedro Almodóvar.