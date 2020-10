José Condessa declara-se a Bárbara Branco: "A pessoa que amo e me sabe amar"

Juntos há vários anos,mostram-se cada vez mais apaixonados, numa altura em que também trabalham juntos, na novela 'Bem Me Quer', da TVI.Esta quinta-feira, o ator quis mostrar o amor que sente pela namorada e dedicou-lhe palavras ternurentas nas redes sociais.Quantos momentos já vivemos, quantos sorrisos já partilhámos. Quantas aventuras e quantos dias sem fazer nada. Quantas conversas intermináveis e horas de silêncio (como eu amo o silêncio a teu lado). Quantas conquistas e medos ultrapassados...", começa por escrever enaltecendo a relação de cumplicidade que os dois partilham."És a minha melhor amiga. A pessoa que está sempre a meu lado e me indica o caminho certo em todas as situações. A pessoa que amo e que me sabe amar. Com plenitude. Não me esquecerei disso, posso garantir, por mais anos que passem. Pessoas raras como tu não aparecem sempre e ir isso agradeço me teres escolhido a mim".