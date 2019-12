José Condessa desabafa sobre rumores de romance com atriz brasileira

José Condessa regressou a Portugal para surpreender a família e a namorada, Bárbara Branco, para estar presente no dia de Natal.O ator esteve esta manhã, dia 26 de dezembro, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes no 'Você na TV' e não hesitou em falar sobre a polémica em torno do namoro com a companheira, Bárbara Branco. O ator foi alvo de rumores que alegavam que tinha traído a atriz com a artista brasileira, com quem contracena na novela da TV Globo que tem estado a gravar no Brasil., brincou Goucha para introduzir o assunto., confessa Condessa, desvalorizando o assunto, mostrando que a relação com a namorada está sólida e longe de ser afetada.

"Vão arranjar-te muitas mais", brincou Goucha.



"Já me explicaram que lá é muito normal isto acontecer, arranjar namoros e fofocas [na imprensa brasileira]. As pessoas, apesar de nem sempre acreditarem, gostam que se fale, e a verdade é que isso vende a novela. É um casal de novela que é vendido, e depois claro, acrescenta-se sempre um ponto à conversa. Nós fomos viajar para o Mexico, em Cancún, mas foi para gravar", esclareceu ainda o galã português.



Com a relação estável, José Condessa contou ainda como foi a surpresa a Bárbara Branco ao aparecer em Portugal de surpresa para passar a época natalícia. "Eu não tinha a certeza se podia vir cá. Tinha dito à Bárbara que estava a espera, e depois disse-lhe que em princípio não podia. Ela tentou ser forte e passar força para mim também", disse, contando que, depois, foi uma grande surpresa para a atriz, que não conteve a felicidade. Os dois têm matado saudades até José Condessa partir de novo para o Brasil.