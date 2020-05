José Condessa e Bárbara Branco abraçam-se ao fim de vários meses

Bárbara Branco e José Condessa

14 mai 2020 • 11:50

Bárbara Branco e José Condessa voltaram a encontraram-se.O casal de namorados passou os últimos meses a namorar à distância e as saudades já eram muitas. Primeiro enfrentaram a distância física uma vez que o ator esteve a gravar uma novela no Brasil e Bárbara continuou em Portugal. No entanto, em março, devido ao surto de coronavírus, José Condessa viajou para Portugal. Mas, cumprindo as medidas de segurança, não esteve com a namorada quando chegou. Apenas a viu através da janela, e seguiu para casa da sua família no Alentejo.Agora, passados dois meses desse encontro à distância, sem contacto físico, puderam abraçar-se."O reencontro mais aguardado das redes sociais", brincou a atriz, num dos comentários às fotos que o namorado divulgou do ansiado momento.