José Condessa e Bárbara Branco celebram dois anos de namoro

Bárbara Branco partilha imagem romântica com José Condessa

José Condessa e Bárbara Branco comemoraram o 2º aniversário do namoro e quiseram assinalar a data especial.O ator, que está atualmente a viver no Brasil para brilhar na novela 'Salve-se Quem Puder', da Globo, partilhou uma fotografia ao lado da companheira nas redes sociais, onde Bárbara surge a fazer um dois com os dedos das mãos., escreveu o galã, para marcar a data importante para o casal., respondeu Bárbara.Já a atriz também fez questão de partilhar uma imagem romântica dos dois, onde juntou o desenho de um coração.O casal mostra-se feliz apesar da distância que tem enfrentado, e tenta lutar contra as saudades, aproveitando os poucos momentos que têm conseguido juntos . No entanto, recentemente, a 'Vidas' presenciou uma discussão acesa do casal, em Lisboa, pouco tempo antes do ator regressar ao Brasil.Recorde-se que José Condessa e Bárbara Branco foram alvo de rumores de traição por parte de Condessa com a atriz brasileira Juliana Paiva, com quem contracena na novela da Globo. Apesar da polémica, o casal mantém-se unido.