José Condessa e Bárbara Branco vivem paixão dentro e fora do ecrã

José Condessa e Bárbara Branco estreiam-se lado a lado na televisão. O casalinho, que já tinha feito muito teatro junto, não podia estar mais satisfeito com esta participação na mesma novela da TVI. "A Bárbara nem era para entrar nesta novela, mas como o ‘Bem Me Quer’ foi antecipado...", diz José Condessa satisfeito.O casal vai mesmo fazer de namorado na ficção, nos primeiros capítulos, mas isso rapidamente se irá diluir com a atriz a fazer par com David Carreira, ou não fosse ela a grande vilã desta trama.Nada que aborreça Condessa mais do que habituado a estas andanças. "Não é estranho. Nem seria justo sentir ciúmes dela quando a minha profissão é a mesma que a da Bárbara. Não tenho, ela não tem. Até porque beijamos de outra forma na realidade", garante o ator, com ar matreiro.Seja como for, o jovem, de 23 anos, diz -se satisfeito por estar "com a pessoa com quem namora", o que veio até facilitar a produção da novela. "No início, somos par, o que se calhar é uma vantagem para a produção por causa da Covid.Porque podemos dar beijos na boca sem medo da doença", diz a rir.O ator, que viu a relação ameaçada por rumores de traição enquanto esteve a gravar a novela ‘Salve-se Quem Puder’, no Brasil, diz que ficou ‘vacinado’ contra essa situação e que deixou de se preocupar e garante: "confiamos em absoluto um no outro"."Conhecemo-nos muito bem, mesmo", diz ele. Ela afirma o mesmo. "São histórias... nada mais". Condessa, contudo, reconhece que no Brasil as coisas foram mais difíceis do que o esperado e que nem sempre o perdoaram. "Aquilo lá é duro. Até com os fãs que são muito mais de toque que os portugueses".