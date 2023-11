José Condessa esclarece a relação que tem com Daniela Melchior

"Acho-a uma mulher extraordinária. Sou muito amigo da Daniela há vários anos, aproximámo-nos na novela 'Valor da Vida', em que fazíamos de irmãos, e passámos na altura muito tempo juntos. Depois fui para o Brasil e foi no momento em que ela saiu de Portugal também. Fomos mantendo contacto este tempo todo

na gala GQ MOTY Awards 2023, onde foi questionado sobre o suposto romance com Daniela Melchior. Os rumores desta alegada relação ganharam força quando o ator ficou solteiro, tendo a relação com Bárbara Branco terminado em julho deste ano.A partir desse momento, a aproximação da atriz de Hollywood tornou-se evidente. Os dois atores trocaram gostos e comentários no Instagram e ainda estiveram juntos a assistir ao jogo da seleção portuguesa contra a Islândia, no passado dia 19 de novembro, onde a seleção das Quinas saiu vitoriosa.entre ele e a atriz, de 27 anos, e deixou claro que esta amizade com a atriz já não é de agora., começou por dizer o ex-companheiro de Bárbara Branco, de 24 anos.Porém, o ator compreende que esta aproximação seja questionada pelo facto de estar solteiro., esclareceu José Condessa.Quando questionado se o seu coração está aberto para outra relação, o ator respondeu:, frisou o ator., disse ainda o ator referindo-se discretamente ao término com à protagonista da novela 'Flor Sem Tempo', da SIC.