José Condessa gera polémica no Brasil com mau-estar na Globo

Aos 23 anos, José Condessa abraçou o desafio mais importante da sua carreira ao assumir o papel de protagonista na novela da Globo ‘Salve-se quem Puder’.Um desafio que não correu conforme o previsto, uma vez que o ator abandonou as gravações da trama devido à pandemia de Covid-19 e não irá voltar ao Brasil para gravar as cenas em falta.O ator português rescindiu o contrato com a Globo e assumiu de pronto de compromissos em Portugal ao integrar a nova novela da TVI. Uma decisão que gerou um enorme clima de tensão entre o ator e a Globo, que acusa o artista de abandonar a estação e não honrar os seus compromissos profissionais.Devido à saída prematura, a emissora brasileira foi obrigada a reescrever mais de 40 capítulos da novela, de modo a contornar a saída do ator.Os responsáveis da Globo terão sido apanhados de surpresa com esta decisão, uma vez que esperavam que o ator regressasse ao Brasil para terminar as gravações."Infelizmente, não vou conseguir terminar a novela ‘Salve-se Quem Puder’, não por decisão minha, mas porque tenho há muito tempo vários compromissos agendados em Portugal que não posso abandonar", escreveu o ator numa publicação nas redes sociais., pode ler-se na publicação feita pelo ator, que garante ter estado disponível para encontrar uma solução com a televisão brasileira mas que não foi possível devido à situação atual do país brasileiro, que enfrenta um período difícil.