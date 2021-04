José Condessa lança farpas à TVI por causa de fotos em tronco nu

"A TVI coloca, volta e meia, algumas imagens tuas em tronco nu. Sentes-te o Ruben Rua da ficção?", perguntou a apresentadora Inês Lopes Gonçalves sobre as várias publicações feitas pela estação em que o ator surgia despido e que evidenciavam os seus atributos físicos.



Não... não quero sentir e por acaso na altura da promoção da novela começaram a sair quatro ou cinco fotografias minhas seguidas em tronco nu e eu não achei muita piada

"Não gostava de ser conhecido pelo exterior, até porque não é assim que vejo que um ator deve ser [conhecido]", explica, deixando claro o seu mal-estar e comparações físicas a Ruben Rua.



Com 23 anos José Condessa é um dos mais promissores atores da ficção em Portugal. Na TVI, integra o elenco de protagonistas da novela 'Bem Me Quer' e, apesar de se mostrar feliz com o desafio, confessou que existiram comportamentos de que não gostou por parte do canal no desenrolar do projeto.Sem hesitações, José Condessa esclareceu que imediato que não gosta que a sua imagem fosse exposta que forma a aliciar o visionamento da novela. "