José Condessa manda 'boca' à TVI por causa de fotografia em tronco nu

19:07

José Condessa demonstrou, esta segunda-feira, o seu desagrado com a TVI por publicar constantemente fotografias suas em tronco nu. A estação de Queluz de Baixo recorreu às redes sociais para divulgar a novela 'Bem Me Quer' e usou uma foto do ator, na cama. Na legenda questionou os seguidores: "David tem que tomar uma decisão em ‘Bem Me Quer’. Para si, qual é o par perfeito para o advogado? Vera ou Maria Rita?".

O ator que interpreta ‘David’ na novela da TVI respondeu e não hesitou em mandar uma 'boca' ao canal: "O par perfeito? Uma t-shirt! Olhando para as fotografias parece que ando sempre despido".

Certo é que a resposta valeu-lhe vários elogios e até a colega de profissão, Sofia Nicholson não resistiu a comentar: "Bem respondido, míudo".