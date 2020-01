José Condessa mostra as primeiras cenas escaldantes com atriz brasileira

A carregar o vídeo ...

Condessa mostra imagens com atriz brasileira

'Salve-se Quem Puder', a nova novela da Globo, estreou na última segunda-feira, dia 27 de janeiro. José Condessa, um dos atores que fazem parte do elenco, que faz par romântico com a atriz Juliana Paiva, revelou as primeiras imagens da tramaA cumplicidade dos atores, que tem estado envolta em grandes polémicas há vários meses, volta a dar que falar.da novela e o resultado está à vista.Os comentários após a revelção das imagens têm sido muito positivos por parte dos amigos, fãs e colegas que evidenciam a relação entre os protagonistas, capaz de passar a emoção ao público.Recorde-se que José Condessa mantém uma relação à distância com Bárbara Branco. Após a sua mudança para o Brasil, o namoro tem ultrapassado alguns momentos conturbados devido à aproximação do ator à colega Juliana Paiva, chegando a haver rumores de que estavam juntos. No entanto, o ator apressou-se a desmentir as especulações.