José Condessa não esquece Bárbara Branco

"Não podia deixar de dizer, [agradeço também] à Bárbara, por ter sido incrível, por ter sido uma contracena extraordinária, como sempre foi", fez notar o ator.



confessou que o momento em que subiu ao palco foi um "misto de emoções", ainda mais porque não acreditava que ia ganhar.



"Estava [nomeado] com pessoas que admiro muito, que tive a oportunidade de ver o trabalho e que são extraordinárias, mas isso também não quer dizer que o meu trabalho não fosse bom. E eu sei equilibrar as coisas, [mas] achava mesmo que não ia ser [eu a ganhar]", contou.



"Se fiquei um ano à espera disto está tudo errado, porque acho que o que me move mesmo é o amor à profissão e isso não para porque não recebes prémios, fazes isto para o público. Não estou a desmerecer o prémio, estou a enaltecê-lo porque isto é sobre a profissão e não sobre o ego de cada um", acrescentou.



O galã de 'Rabo de Peixe', da Netflix, não hesitou voltar a falar de Bárbara Branco. "São muitos anos juntos e acho que isso é bonito, que não se esqueça, que não se passe por cima. O amor não morre, deixa só de existir e às vezes tentamos abafá-lo. Existe uma admiração gigante porque nós crescemos juntos em teatro, televisão e em cinema. É uma pessoa muito importante da minha vida, não o deixa de ser" , disse.



Vale recordar que José Condessa e a atriz de 'Flor Sem Tempo', da SIC, namoraram durante cinco anos e anunciaram, em julho, o término da relação.

A noite de domingo, 1 de outubro, foi muito especial para José Condessa. O artista, de 26 anos, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Ator de Ficção e, na hora dos agrdecimentos, não deixou de fora a ex-namorada, Bárbara Branco, com quem contracenou na série 'O Crime do Padre Amaro', da RTP1.Aos jornalistas, José Condessa