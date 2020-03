José Condessa regressa do Brasil e mata saudades da namorada à distância

17:40

O ator foi partilhando a experiência com os seguidores que o acompanham nas redes sociais e mostrou-se, inicialmente apreensivo com a falta de segurança no aeroporto no Rio de Janeiro. "Tenho uma t-shirt que uso à volta do nariz e da boca e tenho luvas, isso eu consegui arranjar, e tinha álcool em gel. Tinha porque a segurança está a obrigar a mandar fora quem não tiver garrafas que não sejam oficiais, que não tenham rótulo. Ou seja, eu tinha uma garrafa mais pequena, que passei para transporte.. e isto é ridículo nesta altura", relatou.Mais tarde, José Condessa mostrou-se com o kit completo, já com máscara incluída, dentro do avião, a desinfetar tudo.Na manhã de domingo mostrou-se a aterrar em Portugal e, depois, a chegar junto à varanda da casa da namorada, a atriz Bárbara Branco. "Bom dia Julieta", escreveu. No entanto, os dois não se aproximaram e o ator foi cumprir a quarentena para casa da sua família em Nisa, no Alentejo.